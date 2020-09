Horeca en bedrijfsleven begrijpen nieuwe maatregelen: "We kunnen er niet omheen"

Galema is van mening dat het niet binnen afzienbare tijd goed komt mei het coronavirus. "We zijn teug bij af. Ik moet er niet aan denken, aan de tijd toen we thuis zaten. Dat kan de economie niet aan. En bovendien, we willen niet dat onze ouderen allemaal in de ziekenhuizen terecht komen. Hopelijk kunnen we voorkomen dat de kwetsbaren de dupe worden", zegt Galema.

Gezond verstand

"De economische gevolgen hebben we tijdens de eerste 'intelligente lockdown' al gezien. Nu moeten bedrijven aantonen dat ze niet van huis uit kunnen werken. Dat is een spannende aangelegenheid. De overheid kan al die bedrijven niet controleren. Dus komt het aan op gezond verstand."