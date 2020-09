Zorgen over toerisme bij Merk Fryslân: "Wij houden ons hart vast"

"Fryslân is wat minder afhankelijk van buitenlandse toeristen", zegt Martin Cnossen van Merk Fryslân. "In bijvoorbeeld Amsterdam is een buitenlandse toerist een stuk belangrijker. Dus in die zin blijft Fryslân in positieve zin achter bij deze cijfers."

Volgens hem is Fryslân in het voorjaar nog een van de positieve uitschieters. "De zomer was beter dan we hadden gehoopt. Ondanks dat 30 procent van de Nederlanders minder op pad ging, hebben we er in Fryslân niets van vernomen. Je ziet duidelijk dat Fryslân er wel uitspringt, omdat het hier voor het gevoel veel veiliger was."

Nieuwe maatregelen

Het kabinet zal maandagavond nieuwe coronamaatregelen aankondigen en die lijken er niet goed uit te zien voor de toerismesector. "Als het doorgaat zoals het nu lijkt met de maatregelen dan is dat een drama voor de sector", zegt Cnossen. "We krijgen nog heel wat voor de kiezen. Ik hoop dat wat nu uitgelekt is, echt alleen maar voor drie weken is."

"Als dit soort maatregelen in de herfstvakantie nog gelden, dan wordt het wel lastig", zegt Cnossen. "Wij houden ons hart wel weer een beetje vast."