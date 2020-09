LIVE: Fryslân Hjoed met persconferentie en reacties in de studio

Friese ondernemers maken zich grote zorgen over een tweede lockdown, mocht die er komen. Aan tafel in de studio Sjoerd Galema, voorzitter VNO-NCW. Verder is het de verwachting dat de nieuwe maatregels opnieuw de horeca zwaar zullen treffen. Corné van Erve, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland over de gevolgen.

Verder bellen we met burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden, de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân. De organisatie heeft maandagmiddag een vergadering gehad. We bellen ook met algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur. Hoe ziet de toekomst van het voetballen er uit?