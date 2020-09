VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': het verhaal van Rianna

De psychische hulpvraag onder jongeren neemt toe. In Diaconessenpark in Leeuwarden worden jongeren begeleid en krijgen ze hulp zodat ze later zelfstandig kunnen wonen. Een van hen is Rianna, ze vertelt haar verhaal. Programmamakker Miranda Werkman zoekt in de serie Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei naar de verhalen van de mensen achter de deuren van GGZ Fryslân. Deze maandag de vijfde aflevering.