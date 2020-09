Issa Kallon over interesse: "Er speelt wel wat"

Interesse voor Issa Kallon

Issa Kallon is te gast in de Sportcast. Hij maakte vrijdag vier goals tegen Jong FC Utrecht. "Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Je ziet dat ploegen zich nu meer ingraven tegen ons. Dan is het wel fijn dat we vijf keer scoren." Arjen de Boer stelt Kallon nog de vraag of er nog wat speelt wat betreft interesse van andere clubs. "Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een club als Heracles jou wel kan gebruiken voor Van der Water." Kallon: "Ik heb wel wat geluiden gehoord dat er wel wat speelt. Ik speel nu gewoon bij Cambuur. Er speelt wel wat. Het is niet Heracles, ik ga verder geen namen noemen, maar er speelt wel wat".

Het succes van Heerenveen

Heerenveen heeft een geweldige seizoensstart met negen punten uit drie wedstrijden. De punten worden wel vooral verzameld door countervoetbal, zo vindt Arjen de Boer. "Ik snap dat je loert op de counter tegen Willem II, maar is het niet heel armoedig dat Heerenveen vooral thuis zo speelt? Countervoetbal is niet het soort voetbal waarmee je het publiek vermaakt en dat is wel een van de kernwaarden van Heerenveen."

Roelof de Vries snapt wel dat Heerenveen nu zo voetbalt. "Vooral gezien de slechte voorbereiding is het logisch dat Heerenveen zo speelt. Maar is het nu echt zo dat ze countervoetbal spelen? Ze zijn heel goed in de omschakeling, maar het is ook niet zo dat ze met de kont in de goal hangen. Bovendien kan ik hier ook wel van genieten."