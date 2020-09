Vakbonden bereiken akkoord met Biddle in Kootstertille; geen ontslagen komend jaar

Wilma Nieveen van vakbond FNV is blij met het resultaat. "We hebben dit samen met de werknemers afgedwongen. De rechten van deze mensen zijn voor nu in ieder geval maximaal beschermd." Eerder dreigden de vakbonden met actie. Door de actiebereidheid van de medewerkers is het moederbedrijf uiteindelijk overstag gegaan.

De vakbonden hebben het komende jaar twee keer een gesprek ingepland om de vinger aan de pols te houden. Als het bedrijf zich niet aan het plan houdt, treedt er een sociaal plan in werking dat drie jaar loopt, ook als Biddle zich door de coronacrisis niet aan afspraken kan houden.

Volgens Nieveen zet het bedrijf een goede stap richting de werknemers. "Maar het vertrouwen in hun werkgever is wel beschadigd. Die zal dit jaar alle zeilen moeten bijzetten om dat weer te herstellen."