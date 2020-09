Kramer hoopt op groen licht voor 'schaatsbubbel': "Het allerbelangrijkste is dat we schaatsen"

Kramer heeft er alle vertrouwen in dat de 'schaatsbubbel' in Heerenveen kan komen. "Als alles de goede kant op valt, wat ik denk, zou dat top zijn." De eerste vier wereldbekerwedstrijden in Polen, Noorwegen, Amerika en Canada zijn voorlopig afgezegd, maar deze kunnen dus mogelijk gereden worden in Thialf. Kramer: "Het maakt mij niet uit welke variant er komt. Het allerbelangrijkste is dat we schaatsen."

Als het aan de 34-jarige schaatser ligt, kunnen ze wel weer los. "In de zomer is iedereen er klaar voor natuurlijk. En ik ook, dus we gaan het zien. Vorig jaar had ik een heel goed einde van het seizoen. Daar versloeg ik Patrick Roest en zat ik bij Ted-Jan Bloemen vier tienden van een seconde af van de wereldtitel. Het zit er zeker in, maar het moet even de goede kant op vallen. En ik moet blessurevrij blijven."