Kinderboeken-ambassadeur Lida Dijkstra op tournee: "Fries kan meerwaarde geven"

In samenwerking met de Afûk geven we in het radioprogramma De middei fan Fryslân alle dagen een kinderboek weg bij de quiz 'oarsomom'. Alle boeken hebben te maken met het thema van de Kinderboekenweek: 'En toen?'. De boeken komen uit de lijst van boeken die de Afûk speciaal voor deze Kinderboekenweek heeft samengesteld:

Op maandag: It aldermoaiste dinoboek

Op dinsdag: Sipke syn Alvestêdetocht

Op woensdag: Lindbergh - It grutte aventoer fan in fleanende mûs

Op donderdag: It Spûkskip

Op vrijdag: Gek op skiednis

De boeken lopen met de dagen op in leeftijdscategorie, zo is het boek van maandag voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, het boek van vrijdag voor kinderen in de leeftijd 10-12.