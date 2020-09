LTO Noord presenteert toekomstvisie: meer verbinding met de samenleving

"Boeren en tuinders doen belangrijk werk voor ons allemaal. Wij wonen in één van de meest vruchtbare delta's van de wereld en hebben dus een verantwoordelijkheid om monden te blijven voeden. Dichtbij en verder weg in Noordwest-Europa. Dat is een verhaal dat je moet blijven uitleggen", zegt voorzitter Dirk Bruins.

De organisatie wil met haar leden de landbouwsector klaarmaken voor de toekomst. Volgens de LTO kunnen boeren en tuinders bijvoorbeeld helpen bij de overgang naar de duurzame energie, door zonnepanelen op daken te leggen. Daarmee helpen ze niet alleen zichzelf, maar ook mensen in hun omgeving. De LTO zet de komende jaren ook in op biodiversiteit. Meer dan de helft van de leden heeft gezegd dat ze daar meer mee willen doen.