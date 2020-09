Vrouw (21) uit Surhuisterveen zoekt hulp en belt tientallen keren naar 112

De vrouw vond dat ze hulp nodig had en dat de hulp die ze op dat moment kreeg niet de goede was. Ze kreeg begeleiding, maar ze wilde graag hulp van de GGZ. In een boze bui gooide ze een kaasplank naar haar begeleider. Een andere dag gooide ze twee koekenpannen tegen de voorruit van de auto van haar buurvrouw. De ruit overleefde dat niet.

Stofzuigerslang

Twee dagen daarna ging de vrouw diezelfde auto nog eens met een stofzuigerslang te lijf. In de nacht van 15 juli belde ze ongeveer 25 keer naar het alarmnummer 112. De vrouw hoopte door al haar daden door de politie te worden meegenomen, zodat ze dan uiteindelijk de juiste hulp kon krijgen. Haar opzet is daarmee geslaagd, want de vrouw zit op dit moment voor drie maanden in een kliniek. Ze verklaarde in de rechtszaak dat ze daar op haar plaats is.

Schuldig

Volgens de officier van justitie heeft ze echter niet de goede manier van hulp zoeken gebruikt. Ze stelde daarom voor om de vrouw schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. De rechter ging daarin mee. Wel moet ze de schade van zo'n 1.200 euro vergoeden.