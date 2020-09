Vermilion stelt gaswinning bij Blesdijke uit vanwege corona

Het gaat om het winnen van gas uit het nieuwe veld Blesdijke East in Weststellingwerf. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken had in maart een omgevingsvergunning verleend. Vermilion mag tot 2036 boren vanaf de Meenthe 13a in Wolvega.

Het bedrijf legt een meetnet aan dat de trillingen van een aardbeving moet meten. Dat is van belang bij het beoordelen van de schade.