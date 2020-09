Baanwielrenner Wim Stroetinga zegt z'n 'baan' op

Stroetinga pakte diverse prijzen in z'n carrière. Vooral op de onderdelen scratch en de ploegenkoers was hij vaak oppermachtig. Begin dit jaar won de 35-jarige wielrenner nog de Zesdaagse van Rotterdam, samen met Youi Havik. Hij laat in z'n twitterbericht weten dat hij hoopt om in de toekomst actief te blijven in de wielrenwereld.

Wim Stroetinga is de jongere broer van marathoschaatser Arjan Stroetinga.