Sportcafé in Burgumer sporthal Nije Westermar voorlopig nog niet verkocht aan FC Burgum

Ook zegt de wethouder: "Wij zijn nu bezig om antwoord te geven op alle vragen die zijn gesteld en alles zo zorgvuldig mogelijk af te handelen."

Volgens VVD en GroenLinks zou de verkoop van het sportcafé in strijd zijn met een eerder raadsbesluit uit 2019. De partijen vinden ook dat ze niet volledig geïnformeerd zijn over de ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe sporthal en willen eerst alle stukken zien en daarover debatteren. Op 8 oktober is het spoeddebat over de sporthal-affaire.

"Wethouder kan niet blijven"

De sporthal wordt deze maandag opgeleverd. Het is de bedoeling om de nieuwe hal zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Dat geldt ook voor het nieuwe sportcafé. "Ik vind het eigenlijk ook wel sneu voor de Burgumer voetbalclub", zegt VVD-raadslid Sjoerd Hoekstra. "Ik wil graag onderstrepen dat wij niets tegen het voetballen of FC Burgum hebben, maar wij zijn wel aangesteld om de bokkensprongen van het college van Tytsjerksteradiel te controleren en die stapelen de ene flater op de andere in dit verhaal."

Hij is blij dat de akte in alle gevallen dinsdag niet passeert. "Dat is nieuw voor mij, ik had het nog niet gehoord, maar ben er wel blij mee." Zijn kritiek op het college blijft. "Ze doen hun werk niet goed. De wethouder kan niet blijven vind ik, er zijn veel fouten gemaakt. De geloofwaardigheid van de wethouder is compleet verdwenen."

Spannende vergadering

De raadsvergadering van 8 oktober in Burgum kan weleens spannend worden. Tytsjerksteradiel praat eerst over de begroting van volgend jaar. De gemeente schrijft, net zoals veel Friese gemeentes - rode cijfers en zal niet ontkomen aan pijnlijke bezuinigingen. Tytsjerksteradiel werkt ambtelijk samen met Achtkarspelen. Eén van de opties die op tafel ligt, is zelfs het sluiten van één van beide gemeentehuizen - dus Burgum of Buitenpost - om geld te bezuinigen.

Na de begrotingsvergadering komt dat de tweede helft van het spoeddebat over die nieuwe sporthal Westermar. Verschillende partijen zijn van mening dat ze niet goed en in alle gevallen niet volledig zijn geïnformeerd door wethouder Hoekstra. Dat is in de politiek een bijzonder ernstige fout, als dat ook echt zo is. Ze zal met antwoorden moeten komen en dan is het wachten wat de politiek daarmee doet. Ze heeft het vertrouwen van de collegepartijen.