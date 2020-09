Zorggroep Noorderbreedte werkt voortaan met mondkapjes

Noorderbreedte kiest voor het invoeren van mondkapjes omdat het aantal coronabesmettingen erg oploopt. Ook sommige medewerkers van Noorderbreedte testten afgelopen week positief. In woonzorgcentrum Abbingahiem in Leeuwarden werden dit weekend 22 bewoners in quarantaine geplaatst. Een medewerker en een bewoner testten positief op het coronavirus. De hele afdeling werd daarom gesloten. Ook mag er geen bezoek meer komen.