Twee praktijkscholen in Drachten zetten gezondheid voorop; ook meer ruimte voor beweging

De beide scholen delen één gebouw en daarmee ook één kantine. In de kantine staat al geen automaat met frisdrank en snoep meer. Ook komen er steeds meer gezonde producten in de verkoop. De scholen willen ook op het gebied van beweging meer doen. Leerlingen op Liudger en Singelland krijgen al vier uur sport per week op school.

Burgemeester Jan Rijpstra is te spreken over de school. "Het gaat ook om met elkaar leven, er is goed contact tussen leraar en leerling. Het is harmonisch, er heerst een goede sfeer."

In de kantine zijn vegetarische burgers en loempia's te krijgen, ze zijn gebakken en niet gefrituurd. Zelfs de mayonaise is op vegabasis. Sommige leerlingen missen het frikandelbroodje wel, maar het meeste gezonde voedsel vinden ze wel lekker.

Bij de gezonde school gaat het naast het voedsel en bewegen ook om andere zaken. "Het is allesomvattend, dus ook hoe ga je met elkaar om, hoe eet je goed en hoe slaap je goed", vertelt de directeur. Of het allemaal helpt is natuurlijk de vraag, want wat er buiten het schoolplein en thuis gebeurt, heeft de school geen invloed op.