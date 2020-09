Vermiste vrouw uit Heerenveen en 3-jarig zoontje teruggevonden

Sinds donderdag is de 3-jarige Jaylano Noah Kingma uit Heerenveen vermist samen met zijn moeder Evelien. Helpt u ons om hen te vinden? Meer informatie op: #vermist #Heerenveen via @Politie

Politie Fryslân @polfryslan

De vermiste driejarige Jaylano en zijn moeder zijn zondag 27 september in goede gezondheid aangetroffen in Duitsland, in de deelstaat Hessen. De moeder is aangehouden in verband met onttrekking aan het ouderlijk gezag.