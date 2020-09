Hoe lang blijft Schiermonnikoog nog coronavrij?

Marianne van Hall is voorzitter van de VVV op Schiermonnikoog en legt uit waar dat volgens haar aan ligt. "We houden ons hier zo strak mogelijk aan de maatregelen. Maar we hebben het geluk dat dit hier ook heel goed kan, omdat we zo veel ruimte hebben. Daardoor voelen mensen zich niet beperkt en beleven ze de maatregelen niet als te strak of beknellend."

Status aparte

Intussen wordt er in de wandelgangen al gesproken over een zogenaamde 'status aparte' voor bijvoorbeeld eilanden als het gaat om strengere maatregelen. Daar ziet Van Hall echter niet zo veel toekomst in. "Je moet juist niet al te veel uitzonderingen maken. En ik denk bovendien dat de Veiligheidsregio zich heel goed bewust is van de aparte positie van de eilanden en daar rekening mee houden. Je ziet dat er veel meer gedifferentieerd beleid wordt ingezet. Er is veel meer oog en oor voor wat hier wel en niet kan."

Klaar voor de winter

Na een drukke zomer, maakt Schiermonnikoog zich intussen op voor het winterseizoen. Ook dan staat er nog van alles op de agenda. "We hebben gekeken naar heel veel evenementen waar we ons op verheugden, maar die niet in hun originele vorm door kunnen gaan. Neem de November Wandelmaand, die gaat gelukkig wel door, maar in aangepaste vorm. De Wandelmaand hebben we coronaproof gemaakt, met kleinschalige activiteiten. Zo proberen we ook in de wintermaanden gasten te trekken. We zijn altijd al bezig met seizoen verlenging, maar nu zeker."