Friese ondernemers willen eigen coronateststraat opzetten

"In Leeuwarden op de Hemrik zijn ze aan het kijken of ze er een teststraat kunnen opzetten. De testcapaciteit die over is willen we particulier inkopen. We willen zorgen dat er versnelde testen kunnen plaatsvinden, zodat de medewerkers aan het werk kunnen blijven," zegt Trudie Timmerman, voorzitter van MKB Noord regio Fryslân. Het opzetten van een eigen teststraat kost geld, maar het is nog altijd goedkoper dan dat werknemers twee weken in quarantaine moeten.

Timmerman: "We willen niet dat er een tweede lockdown komt want dat heeft catastrofale gevolgen voor onze MKB. Het raakt alle sectoren, de horeca en alles wat daaraan verwant is, en de evenementenbranche, maar daar zitten ook weer toeleveranciers achter. Als deze branches wegvallen, dan krijgt de hele economie een klap."

Om dat te voorkomen doet ze de oproep dat elk zich aan de regels houdt. "Als mensen echt weer thuis komen te zitten hebben we gigantische problemen die we op dit moment helemaal niet kunnen overzien." De testen worden afgenomen door mensen die er verstand van hebben. De verwachting is dat volgende week de extra teststraten zullen starten.