Kademuren aan het Breedpad aangepakt om Amsterdamse toestanden te voorkomen

Het ponton waarop wordt gewerkt, is bijna even breed als de gracht zelf. Volgens aannemer Rien Hoek is het gebruikelijk om het op deze manier aan te pakken. "De damwand is zeven meter lang, en dan moet je wel een behoorlijke kraan hebben om het er op een veilige manier in te zetten. Op deze manier hebben omstanders ook het minste last, het verkeer kan gewoon doorgaan", aldus Hoek.

Op schema

De officiële einddatum voor het project is in januari, maar volgens Hoek is er kans dat het project al voor de kerstdagen klaar zal zijn. "In principe liggen we nog op schema", vertelt hij.

Bouwkuip

Nadat vorige week de definitieve damwand erin is gezet, wordt er maandag een tweede, tijdelijke damwand geplaatst. Rien Hoek: "Daarmee creëren we een tijdelijke sluis waar we het waterpeil 30 centimeter mee verlagen, om een bouwkuip te creëren." Door het verlagen van het waterpeil kan het metselwerk droog worden aangebracht.

Fries 'Venetië'

Sommige ondernemers zeggen, nu de gemeente bezig is met de grachten, 'maak dit onderdeel van een groter plan'. Het plan waar ze naar refereren, heeft de naam 'Feanetië', met natuurlijk een knipoog naar de stad Venetië. Eeuwe de Vries: "Dat is een plan van ondernemers om dwars door Heerenveen te varen richting de Tsjonger, om Heerenveen heen en langs het Abe Lenstra stadion. Dat is een ambitieus project, wat daar precies van komt zal de tijd ons leren."