Zes Friese modellen op jubileumeditie van Boerinnen- en Boerenkalender

Naast Annie Dijkstra uit Drachtstercompagnie staat ook Silke Vlaanderen uit Lichtaard op de Boerinnenkalender. In 2011 verscheen de eerste Boerinnenkalender, bedoeld om vooroordelen over 'lompe' boerinnen weg te nemen. De modellen vragen in de uitgave aandacht voor het agrarische werk. Het werd een succes; dit jaar was er een recordaantal aanmeldingen van 316 kandidaten.

Boerenkalender

De Boerenkalender met mannelijke modellen verscheen voor het eerst in 2019. In deze editie staan naast Chris de Jong (Jirnsum) ook Jorrit Kuperus (Legemar), Meindert Lieuwe Jansma (Metslawier) en Sjoerd Dijkstra (Reduzum).