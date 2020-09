Herdenkingsbrug moet grafmonument Bienema beschermen

Bram Verhave is adviseur landschap en cultuurhistorie en was betrokken bij de plannen. "Het is een halve brug geworden, met een deur waar je doorheen kunt. Vervolgens kom je op een balkon waar je de grafkelder heel goed kunt zien. Je kun niet langer op de grafheuvel zelf komen, waardoor het monumentale graf beter beschermd wordt voor de toekomst."

Grafkelder beschermen

Om de grafkelder zit een gracht, maar die is in de loop der jaren drooggevallen. Verhave: "Vroeger hield de gracht mensen tegen, maar nu de gracht is drooggevallen, is deze natuurlijke barrière weg. Veel bezoekers beklommen de grafheuvel om de grafkelder te bekijken. Daardoor ontstond er schade. De familie heeft aandacht gevraagd voor het onderhoud van de grafkelder. Op deze manier hebben we een eerste stap willen zetten om meer aandacht te geven aan het beschermen van dit grafmonument."

Buma is afstammeling Bienema

Burgemeester Buma zal de brug maandag ontbloten. Buma is een verre afstammeling van de familie Bienema. Ook het bos rondom het grafmonument zal worden opgeknapt.