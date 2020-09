LIVEBLOG: Rutte en De Jonge geven persconferentie om 19.00 uur

In Friese gemeenten zijn er tot nu toe weinig boetes uitgedeeld voor corona-overtredingen. Dat blijkt uit cijfers van RTL Nieuws. Het openbaar ministerie houdt per regio bij hoeveel boetes politieagenten of boa's uitdelen aan mensen die zich niet aan de corona-maatregelen houden. In de gemeenten Leeuwarden en Noardeast-Fryslân werden de meeste Friezen beboet. In Tytsjerksteradiel kreeg nog niemand een bon.

Gekeken naar heel Nederland werden de meeste boetes uitgedeeld in de Utrechtse gemeente Bunschoten en in Nijmegen.