LIVEBLOG: Persconferentie met reacties in extra Fryslân Hjoed

De landelijke BOA Bond is tevreden als alle horeca in het land voorlopig om tien uur 's avonds dicht moet, als die maatregel maandagavond door het kabinet wordt ingevoerd. Ze hebben vaak gepleit voor gelijke regels voor het hele land. Tien uur is mooi, want dan is er nog niet zoveel alcohol gedronken. Dat maakt de controle makkelijker voor de BOA's.