LIVEBLOG: 45 nieuwe besmettingen in Leeuwarden, 74 in heel Fryslân

De eerste divisie speelt ook in de tweede periode verdeeld over vijf dagen: vrijdag tot en met dinsdag. Normaliter is vrijdag altijd de vaste speeldag, en het was de bedoeling eind oktober weer naar die dag over te gaan. Maar vanwege corona mogen de clubs maar een beperkt aantal toeschouwers over de vloer hebben. Veel supporters zijn aangewezen op televisie. Het ziet ernaar uit dat er voorlopig helemaal geen toeschouwers bij mogen zijn.