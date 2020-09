Coronanieuws 28 september: Buma staat achter nieuwe landelijke maatregelen

Premier Rutte snapt dat de maatregelen vervelend zijn: "Maar we moeten de pijn verdelen. Natuurlijk heeft dit grote economische gevolgen, maar we kunnen het virus niet opnieuw laten oplaaien."

Het doel was om die maatregelen eerst alleen in te stellen voor steden, maar ze gelden overal. Want de exponentiële groei van het virus gaat te hard, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. "De treinen worden voller, het thuiswerken schiet er bij in. Het zijn niet alleen de jongeren, dan zien we terug in de cijfers. Onder de streep is het gewoon niet goed genoeg."