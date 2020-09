Coronablog 28 september: Outbreak Management Team komt met nieuw advies

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen vandaag bij elkaar. Burgemeester Sybrand Buma is één van hen. De 25 burgemeesters bespreken diverse acute agendapunten. Eén van die punten is de vraag of mensen met een contactberoep, zoals kappers en fysiotherapeuten, verplicht een mondkapje moeten dragen. Ook zullen de burgemeesters praten over een algemene registratieplicht voor publieke locaties en plastic gezichtsbescherming voor medewerkers in de horeca.