Scheepstra emotioneel na winst PC: "We hebben gekaatst als beesten"

Hoe de laatste slag eruitzag? Dat weet ze niet meer. "Echt niet. Ik was zo aan het knokken. Ik heb geen moment aan winnen of verliezen gedacht, maar toen we in de gaten kregen dat het afgelopen was, werden we helemaal gek!"

Marrit Zeinstra is tot koningin uitgeroepen. Voordat het zover was, sprak ze met verslaggever Andor Faber. "De koningscommissie heeft meegekeken, zei Andor, waarop Marrit reageert: "Het maakt mij niet uit wie het wordt. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen."

Bekijk hieronder de reactie van Marrit Zeinstra.