Korfbalclub LDODK is Blauw-Wit de baas

LDODK begon sterk aan de wedstrijd en stond zomaar op 3-0 voorsprong. Op 5-2 misten de Amsterdammers een strafworp en even later, op 5-3. deden ze dat weer. Niet lang daarna moest Marvin Piepers van LDODK met een blessure het veld verlaten.

In de tweede helft was het snel beslist. Na een goal van Christian Dekkers na een time-out stond het 17-9 en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. In de laatste minuut miste Blauw-Wit de derde strafworp. Eindstand: 21-13.