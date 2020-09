Duizenden online kijkers Bildtse voorstelling 'De kraak van de kluis'

Het stuk draait om een Bildtse verzetsgroep die in 1943 een inbraak pleegde in het gemeentehuis van het Bildt om het bevolkingsregister te stellen. Zo wilden ze voorkomen dat jonge mannen naar Duitsland gestuurde zouden worden om voor de bezetter te werken .

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom was het de bedoeling het stuk in ieder geval drie keer op te voeren. Maar al vrij snel na de uitbraak van het coronavirus kwamen de makers tot de conclusie dat dat er waarschijnlijk niet in zou zitten. En dus werd het stuk herschreven voor een online opvoering.