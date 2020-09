LIVEBLOG: Partuur Sijbrandij wint 44ste Dames PC

Sommige mensen zaten te dicht op elkaar. Dat zei Wigle Anema van de organisatie, nadat hij een oproep had gedaan aan het publiek om de anderhalve meter afstand te houden.

'We hadden een telefoontje gekregen van de Veiligheidsregio. Blijkbaar zaten ze mee te kijken, op televisie. Dat beeld vertekent wel wat, maar mensen zaten wel te dicht op elkaar. Daar hebben we wat van gezegd. Dat hadden we eerder ook al gedaan."

Er wordt gehoor gegeven aan de oproep, zegt Anema. "De situatie is nu onder controle."