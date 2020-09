LIVEBLOG: 44ste Dames PC in Weidum

De 44ste Frouljus PC is intussen begonnen met het partuur van Aletta van Popta tegen het partuur van Sietske Okkema, en het partuur van Andrea Kroes tegen het partuur van Annet de Haan. Dat is allemaal live te volgen in de livestream van Omrop Fryslân met radio-commentaar van Geert van Tuinen.