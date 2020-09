In de finale van de Dames-PC in Weidum stonden twee favoriete parturen tegenover elkaar. Het was een droomfinale, tussen Nienke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra in het rood, en Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest in het blauw.

Kijk hieronder naar de finale, en naar de reactie van de winnaars.