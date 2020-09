LIVEBLOG: Explosieve toename aantal nieuwe coronabesmettingen

Drie Friese Waddeneilanden zijn mede de enige gemeenten in Nederland waar geen coronabesmettingen zijn. Geen enkele bewoner is daar positief getest. In de afgelopen week is het virus vastgesteld in 350 van de 355 Nederlandse gemeenten, meldt het ANP. In Delfzijl in de provincie Groningen en Vaals in Limburg zijn er ook geen nieuwe besmettingen bij gekomen.

Amsterdam heeft de meeste besmettingen. De teller stond zaterdag op 11.553. Dat is vier keer zoveel als twee maanden geleden. Daarna volgen Rotterdam (8771) en Den Haag (6358). Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Almere, Eindhoven, Breda en Maastricht hebben ook meer dan duizend geregistreerde besmettingen. De stad Groningen (970) is ook hard op weg naar de duizend.