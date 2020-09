Coronablog 27 september: Schiermonnikoog als enige nog coronavrij

Schiermonnikoog is de enige gemeente in Nederland waar het coronavirus nog niet officieel is geconstateerd. "Gelukkig maar", zegt burgemeester Ineke van Gent. "Maar dat betekent niet dar hier alles maar kan. We moeten blijven opletten, want het kan morgen anders zijn."

Gisteren waren er 80 nieuwe besmettingen in Fryslân. Dat was het hoogste aantal dat we ooit gezien hebben. Dat het er nu minder zijn, zou verplaard kunnen worden door een zogenoemde 'rapportagevertraging' die vaker optreedt in het weekend.

Op omropfryslan.nl/corona zijn de actuele cijfers te zien, ook per gemeente. Ze worden dagelijks bijgewerkt.