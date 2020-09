Mikpunt Heerenveen: "Mijn knie is wat dik, maar er is niets kapot"

Jansen is blij met de drie punten, maar niet met het spel. "Dat moet echt veel beter." Toen Heerenveen met twee man meer kwam te staan, kwam er geen doelpunt meer bij.

"Het kan niet zo zijn dat onze rechtsbuiten dan alleen maar moet rennen. Ik weet ook dat het jeugdigheid is, ze moeten het leren. Maar de jongens daar achter moeten dan op de rem trappen. Je moet de bal rondspelen. Dat hebben we niet gedaan. Daar baal ik heel erg van."

Middenvelder Rodney Kongolo is het met de trainer eens. "Als je tegen negen speelt, moet je zorgvuldig met de bal omgaan. Op het laatst kregen we het nu zelfs nog moeilijk, omdat we de bal niet hadden. Dat kan veel beter. Maar we hebben wel gewonnen, en drie punten gepakt. Dat is het belangrijkste."