"Alles uit de kast om tweede lockdown te voorkomen"

Besmettingen lopen op

Volgens Van Gulick en Dijkstra is dit de enige manier om een tweede lockdown te voorkomen. De besmettingen lopen vooral de afgelopen week hard op. Ook in Fryslân. Er er gaan geruchten over extra maatregels. Met de oproep aan de eigen achterband hoopt VNO-NCW te voorkomen dat het echt zo ver komt.

"De gevolgen van de eerste golf hebben we lang nog niet allemaal gezien. Dat krijgen we voor een deel pas volgend jaar echt in de gaten hoe groot de impact geweest is. Een tweede lockdown betekent nog meer faillissementen en nog meer ontslagen. Dat moeten we gewoon niet willen."