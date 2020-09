SC Heerenveen gedeeld koploper na winst op negen spelers van VVV

Binnen 10 minuten kregen twee spelers van VVV Venlo een directe rode kaart, na een overtreding op Joey Veerman. Die moest geblesseerd het veld verlaten.

Veerman was de maker van het enige doelpunt van de wedstrijd. Na een halfuur spelen benutte hij een strafschop, die Heerenveen kreeg na een overtreding op Oliver Batista Meier.

Heerenveen was verreweg de beste ploeg, maar slaagde er niet in de meertalssituatie echt te gebruiken. Het bleef 1-0 in het Abe Lenstra Stadion. Voor de punten maakt dat niet uit, maar voor het doelsaldo was het mooi geweest als Heerenveen wat meer scoorde.