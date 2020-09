Jongeren willen zichtbaarheid van Slag bij Warns met filmpje vergroten

De stichting Slach by Warns zet zich in voor de bewustwording van het belang van de Friese taal en cultuur. De herdenking gaat dit jaar niet door. De mensen die geen Facebook of internet hebben, komen misschien daarom wel voor niets naar de gedenksteen. De bestuursleden vangen die mensen op bij de steen.

Doorlopend

"Het coronavirus heeft ons aan het denken gezet", zegt Bruno Rummler van de stichting. "Moet dit wel één keer per jaar? Misschien kan het wel doorlopend, dus altijd en op een andere manier."

Internationaal

"Wat wij willen is meer samenwerking, bijvoorbeeld met de provincie. Of internationaler. Misschien is er een samenwerking met de andere Frieslanden mogelijk." Rummler bedoelt Ostfriesland vlak over de grens bij Groningen en Nordfriesland in Duitsland bij de Deense grens.

Niet blijven hangen in het verleden

"We moeten niet blijven hangen in het verleden. De insteek blijft heel belangrijk: we zijn trots op wie we zijn. Je moet je thuis kunnen voelen in onze provincie, ook als je de taal niet beheerst."