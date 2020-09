Omrop TIP: Frouljus PC live te volgen bij Omrop Fryslân

De Frouljus PC van vorig jaar werd gewonnen door Ilse Tuinenga (koningin), Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. Daar moesten Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra genoegen nemen met de tweede plaats.

De grootste kanshebbers dit jaar zijn Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Zij wonnen dit seizoen de meeste wedstrijden.

Imke van der Leest in plaats van Sjanet Wijnia

Ilse Tuinenga kaatste dit seizoen succesvol met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Zij zijn ook grote kanshebbers. Imke van der Leest kaatst op de Frouljus PC in de plaats van Sjanet Wijnia, die in voorbereiding op het volleybal eredivisie-seizoen dit jaar niet kan deelnemen aan de Frouljus PC.

Frouljus PC zonder Jan Suierveld

Twaalf parturen nemen zondag in Weidum deel aan de Frouljus PC. Het is voor het eerst dat de partij gekaatst wordt zonder Jan Suierveld als dagvoorzitter. Jan Suierveld was in 1977 de initiatiefnemer van de Frouljus PC. Feikje Toering-van de Weide heeft het dagvoorzittersschap van hem overgenomen. Vanwege de Corona maatregelen is er maar beperkt ruimte voor publiek.