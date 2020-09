Wedstrijd ONS-Sneek stilgelegd na blessure scheidsrechter

Trainer Jan Vlap van ONS Sneek over de uitwedstrijd: "Dit zijn van die situaties die je liever niet meemaakt, en als het gebeurt dan liever bij een thuiswedstrijd. Het is natuurlijk heel ongelukkig dat een scheidsrechter geblesseerd raakt."

In de elfde minuut scoorde Rick Degenaar van SDC Putten vanuit een vrije trap het enige doelpunt van de wedstrijd. "Putten was in het begin van de wedstrijd redelijk dominant, maar dat hadden we al redelijk snel opgevangen en dan is het jammer dat het wordt stopgezet", zegt Vlap.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.