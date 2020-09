Na twee wedstrijden met slechtere resultaten moest Cambuur het vrijdagavond thuis opnemen tegen Jong FC Utrecht. Corona en blessureleed zorgden ervoor dat de Leeuwarders uiteindelijk een smalle selectie over hadden. Het besef was echter duidelijk aanwezig: de drie punten moesten in Leeuwarden blijven. En dat lukte. Het Cambuur Sjoernaal blikt uitvoerig terug op de wedstrijd Cambuur - Jong FC Utrecht .