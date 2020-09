Een week lang vissen naar rotzooi: "Dit kan echt niet meer"

Meer dan 4.000 kilo vuil

Het is de vierde keer dat de actie Skjin Wetter wordt gehouden. Simon Bijlsma is projectleider: "Project 'Skjin Wetter' voeren we uit, omdat er zoveel zwerfafval terrecht komt in onze omgeving en met name in het water. De effecten in het water zijn heel groot: dieren die er door stikken, doodgaan omdat ze hun maag vol hebben met plastic. Daar proberen wij bewustwording voor te creëren.

Plastic scheiden

Ieder jaar doen er weer meer vrijwilligers mee. Van zo'n vijftig deelnemers bij de eerste edities tot meer dan duizend dit jaar. "Vorig jaar hebben we meer dan 4.000 kilo gevonden. Dat kan zo echt niet meer", zegt Bijlsma. Dit jaar duurt de actie een hele week en wordt het afval anders behandeld. "Dit jaar scheiden we het plastic. Daar kunnen we dan een mooie prijs van maken voor de vrijwilliger die het meeste afval verzamelt. Wat voor prijs dat is, zeggen we nog niet", lacht Bijlsma.