Pijn om natuur deed Kleefstra dichten

Als jongetje groeide Kleefstra op in Akkrum, dichtbij een ganzengebied. Hij hoorde in de herfst en winter het geluid van de ganzen, leefde met hen. "En nu denken wij dat wij het recht hebben om ze af te schieten, omdat ze teveel gras vreten."

Het doet hem zoveel pijn dat hij niet meer in het Fries kan dichten. "Sinds het besluit drie jaar geleden is genomen dat de ganzen mogen worden afgeschoten, lukt het mij niet meer om in mijn moedertaal te schrijven. Die taal komt te dicht bij mijn pijn."

Economie wint van natuur

Kleefstra kan er niet over uit dat het in een generatie zover is gekomen. "Wat wij in een generatie hebben gedaan met ons Friese landschap: dat we dat helemaal in handen van het economisch gewin hebben gegeven, en dat dat nu volledig wordt geëxploiteerd met alle gevolgen. Dat heeft een enorme invloed op de kwaliteit van mijn leven en op alles om mij heen."

"Waarom heeft Kleefstra niet allang alle literaire prijzen in de wacht gesleept?"

Het dichten is noodzaak voor Kleefstra. "Ik beschouw het als een soort van verslaving. Ik kan eigenlijk niet meer buiten lopen zonder alles in woorden proberen onder te brengen, terwijl woorden altijd tekort schieten."

De poëzie van de Akkrumer wordt zo nu en dan gerecenseerd. Over zijn nieuwste bundel "Het verlegen land' schrijft de recensent van Poëzie-leestafel het volgende: "En ook al is deze bundel gevuld met gestroomlijnde poëzie. Ze zijn nergens hermetisch, de mooie verzen. Waarom heeft Kleefstra niet al lang alle literaire prijzen in Nederland in de wacht gesleept? Dat zegt veel over Nederland. Wat een fraaie bundel."