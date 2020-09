Omrop TIP: Meindert Talma en Domela

De dokumentaire toont hoe Meindert Talma (Surhuisterveen, 1968) zich als muzikant en componist steeds opnieuw uitvindt. Hij begon als geschiedenisstudent in Groningen met zijn band 'Meindert Talma & The Negroes', waar hij langzamerhand meer succes mee kreeg onder een nationaal publiek. Hij deed speciale projecten over voetballers (Eenmaal Oranje, 2012 en Balsturig, 2019). Talma maakte biografische verhalen, bijvoorbeeld over de kunstenaar Hendrik Werkman en de dammer Jannes van der Wal. Met de Domela Passie gaat hij een nieuwe fase in, nu hij werkt met meer musici en een compleet koor. Bij de première van de 'Domela Passie' in 2019 schreven journalisten: 'een voorlopig hoogtepunt' en 'zijn magnum opus'.