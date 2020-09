Ouderen steeds vaker slachtoffer fraude: "Oma, maak geen geld over"

"Zo krijgt oma bijvoorbeeld een appje van haar kleinkind dat die een nieuw nummer heeft en een nieuwe telefoon en dat die snel betaald moet worden. Oma drukt op een linkje en maakt zo het geld over. Pas later komt ze er dan achter dat het niet van haar kleinkind is, maar van een crimineel", vertelt Bert Sietzema van de politie Noord-Nederland. Hij roept iedereen op om van dergelijke gevallen aangifte doen.

Volgens Sietzema stammen ouderen uit een andere tijd, van elkaar helpen en de achterdeur deur niet op slot doen. Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor fraude.

Geen breekijzer, maar computer

Vorig jaar ging het in Fryslân om drieduizend aangiftes en dat aantal neemt alleen nog maar toe, vooral in de coronacrisis. "Je ziet dat de crimineel er niet meer met een breekijzer opuit gaat om in te breken. Hij zit thuis achter de computer en troggelt mensen geld af."

Al het spaargeld weg

Het gaat soms om grote bedragen van wel 50.000 euro. "Complete rekeningen van mensen die hun hele leven lang hebben gespaard, worden leeg geplunderd." Vorig jaar werden in Nederland 2600 verdachten van dergelijke manieren van oplichting gearresteerd.