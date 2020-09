Medewerker Bennemastate besmet met corona, twaalf bewoners in quarantaine

De andere bewoners worden volgende week getest. In Bennemastate wonen dementerende ouderen. Die kunnen zelf moeilijk aangeven of ze klachten hebben. Voor de zekerheid worden ze allemaal getest.

In de tien dagen dat ze in quarantaine zitten, mogen de bewoners geen bezoek ontvangen. Een vervelende maatregel, vinden ze bij Noorderbreedte, maar het is wel noodzakelijk om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, zegt Douwe de Jonge. Hij is als verpleegkundige werkzaam in Bennemastate. De Jonge verwacht dat het de komende tijd vaker zal gebeuren dat quarantaine opgelegd moet worden. Het coronavirus is ook in Fryslân snel in opmars.