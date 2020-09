LIVEBLOG: Zorgpersoneel in beschermingspakken en bewoners in isolatie na positieve coronatesten

"We mogen alleen in het hotel zijn, of met transport van het toernooi naar de baan. Het is verre van ideaal, maar je moet de situatie nemen zoals die is", zegt Arends.

Of hij aan de beurt komt, is niet zeker. Zelf schat hij die kans op 50 procent. Dat hij nu dagenlang in de bubbel van Roland Garros zit, heeft hij daar voor over. "Het is een heel mooi toernooi."