LIVEBLOG: Voetbalclubs lassen wedstrijden af vanwege coronavirus; horeca neemt maatregelen

Goedemorgen en welkom bij dit liveblog van zaterdag 26 september 2020 over het coronavirus. In dit liveblog vind je het laatste nieuws over het coronavirus in Fryslân.

It virus lijkt aan terrein te winnen in Fryslân. Volgens de GGD Fryslân is dat nu niet alleen onder jongeren, maar zijn er ook weer besmettingen vastgesteld bij ouderen in ziekenhuizen en verpleeghuizen.