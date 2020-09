Steunbetuiging voor geblesseerde Akoy tijdens wedstrijd Cambuur-Jong Utrecht

De vier goals hebben Kallon veel vertrouwen gegeven. Het was de tweede keer dat hij vier keer scoorde, vertelde Kallon na afloop van de wedstrijd tegen Omrop Fryslân-verslaggever Geert van Tuinem. "Dat geeft veel vertrouwen." De selectie die vrijdag speelde was uitgedund vanwege blessures en corona. "De jongens die wel mochten starten, hebben het prima gedaan."

Sterkte voor Stanley

Na Kallons vierde doelpunt kwam er vanuit de dug out een klein shirtje te voorschijn. Dat was niet voor zijn dochter die in februari wordt verwacht, zei Kallon, maar voor Stanley Akoy. Deze speler is zwaar geblesseerd. "We wilden iets voor hem doen. Als we scoorden, zouden we zijn shirt laten zien aan het publiek. Bij wijze van steun. We willen hem sterkte wensen. Deze overwinning is zeker ook voor Stanley."