Zaalvoetbalsters Libertas winnen ook in Eindhoven, gelijk spel voor Drachtster Boys

De zaalvoetbalsters van Libertas uit Driezum hebben vrijdagavond hun tweede wedstrijd in de eredivisie gewonnen. In Eindhoven was Libertas te sterk voor Totelos: ze wonnen met 5-2. De andere Friese ploeg in de eredivisie zaalvoetbal, Drachtster Boys, speelde gelijk: tegen FC Marlène werd het 2-2.